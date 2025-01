Marano, riapertura via Vallesana. I cittadini ci scrivono: “Non ancora eliminati i paletti per il transito camion e ancora chiuse le due traverse”

301 Visite

Gentile Redazione, vi scrivo per lamentare la modalità di riapertura di Via Vallesana: dopo 3 anni di chiusura la strada è stata riaperta senza un cartello stradale, senza indicazione, senza la presenza di vigili, motivo per il quale la gestione dei sensi di marcia è nell’anarchia più totale, poiché ovviamente senza appositi cartelli di avviso, chi non segue il canale social del sindaco Morra o il vostro portale non è a conoscenza dell’apertura stessa. Inoltre non sono stati eliminati i paletti che vietano il transito ai camion larghi più di 2 metri, impedendo, di fatto lo scorrimento del doppio senso di marcia. A questo punto mi domando: come si intende “civilizzare” il popolo e la cultura maranese, se per primo chi gestisce la cosa pubblica e dovrebbe dare il buon esempio ci tratta come bestie? Grazie e scusate per lo sfogo.

Maria Rosaria (Marano)

Gentile Direttore, finalmente dopo più di due anni vediamo riaperta via Vallesana. Intanto la ringrazio perché abbiamo ricevuto notizie solo attraverso il quotidiano Terranostra News, ma mi vedo costretta ancora a chiedere: la suddetta strada è stata riaperta, ma sembra uno scherzo di cattivo gusto il fatto che siano chiuse, in direzione cimitero, le due traverse. Cosa dire? Non c’è limite al peggio.

Rita (Marano)













