Estradato dalla Tunisia Gaetano Guarino: era latitante da 5 anni

È stato estradato dalla Tunisia, su richiesta della procura generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, Gaetano Guarino, già inserito nella lista dei latitanti pericolosi. Guarino, atterrato all’aeroporto di Roma Fiumicino con volo proveniente da Tunisi, è destinatario dell’ordine di carcerazione per una pena da espiare di 22 anni, 11 mesi 13 e giorni di reclusione, integrato dal successivo provvedimento di determinazione di pene concorrenti, per l’espiazione di una pena residua complessiva di 25 anni e 10 giorni di reclusione per associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Guarino si era sottratto alla cattura dal 31 luglio 2019 e attraverso le indagini era stato localizzato a Tunisi o zone limitrofe per poi essere arrestato lì il 21 dicembre 2021. L’uomo, con sentenza della Corte di Appello di Napoli, II sezione penale, emessa in data il 9 novembre del 2012, esecutiva il 5 febbraio 2014, è stato condannato a 23 anni di reclusione per aver fatto parte, con il ruolo di promotore e dirigente, di un’associazione per delinquere finalizzata ad importare dalla Turchia in Italia, e in particolare nel napoletano, ingenti quantitativi di eroina, nonché ritenuto responsabile anche di singoli episodi di illecita detenzione di stupefacenti.













