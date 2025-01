Marano, funerali Marilena Romano. Rombo di motori all’esterno della chiesa

665 Visite

Si sono conclusi i funerali di Marilena Romano, la giovane di 31 anni, originaria di Marano, che ha perso la vita nei giorni scorsi a causa di un incidente dopo aver perso il controllo del motorino tra Calvizzano e Mugnano. Centinaia di persone sono accorse in chiesa per dare l’ultimo saluto all’infermiera del 118. Colleghi, amici motociclisti e tanti altri che l’hanno conosciuta in vita.

“Quante domande ci siamo posti in questi giorni. Io l’ho conosciuta e da quello che ho visto e percepito Marilena ha distribuito tanto amore e seminato bene. Marilena non amava una vita comoda, quante vite ha salvato. Per una mamma perdere un figlio è una cosa innaturale. Non abbiate sensi di colpa, avete fatto il possibile. Non avete colpe e non ne aveva Marilena. Lei amava la vita e ha fatto bene e questo bene lo ritroveremo più avanti. Marilena ha battuto l’indifferenza. Non basta la fede, occorrono anche le opere. Lei ha avuto una vita intensa e condivisa con tanti. Affidiamoci al Signore, dunque, certi che Marilena risorgera’. Di fronte a questi esempi di grande prova, dobbiamo avere una fede forte. Non sapremo mai perché il suo momento è arrivato ora. La fede ci impone di resistere e avere la certezza che lei è con Gesù. La fede non chiede risposte.” – Queste le parole di don Rino Capasso.













