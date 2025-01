Napoli in piazza a difesa del cinema Metropolitan, grande partecipazione alla manifestazione

246 Visite

Grande partecipazione per la manifestazione indetta da Francesco Emilio Borrelli, Benedetta Sciannimanica e Gianni Simioli a difesa del cinema Metropolitan di via Chiaia che è a rischio chiusura. Tantissimi i napoletani che hanno voluto portare la loro voce a sostegno di quello che definiscono ‘un presidio culturale’ della nostra città.

“Il cinema va salvato ad ogni costo. Non possiamo continuare a smantellare il sistema culturale della nostra città, consentendo che altri presidi culturali della nostra città chiudano facendo spazio a mere azioni speculative. In questa vicenda manca trasparenza, non sappiamo quali sono i progetti e se ci sono speculazioni in atto. Accogliamo con favore le parole del consigliere Comunale Ferdinando Tozzi, con delega all’industria culturale e audiovisivo, che parla di un impegno massimo da parte del Comune nel trovare investitori interessati a rispettare il vincolo posto da Sangiuliano. Un vincolo che Luciano Schifone, ex consigliere del Ministro, ha proposto di rafforzare in Parlamento, una misura che siamo pronti a votare. Dobbiamo lottare soprattutto per le future generazioni, affinché i nostri giovani non vadano incontro ad una pericolosissima desertificazione culturale.”. Questo quanto dichiarato dal deputato Francesco Emilio Borrelli, dalla consigliera regionale Roberta Gaeta e da Benedetta Sciannimanica, assessore alla Municipalità 1.

Sostegno per la battaglia per salvare il Metropolitan arriva anche da Angelo Pisani, coordinatore della Commissione diritto degli affetti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, anticipando azioni legali mirate a garantire trasparenza e rispetto per il patrimonio culturale napoletano.

Toccante il contributo del piccolo Enzo Cannavale, nipote del famoso attore napoletano di cui porta il nome, che in braccio al papà Andrea ha gridato al microfono ‘voglio il cinema’.

La manifestazione ha visto una grande partecipazione, con Peppe Caccavale, della proprietà uscente del cinema; Paola De Crescenzo, figlia di Luciano, la cui ultima apparizione in pubblico fu proprio al cinema Metropolitan in occasione del trentennale di ‘Così parlò Bellavista’; l’attrice Antonella Stefanucci; il comico Angelo Di Gennaro; la cantante Monica Sarnelli; il giornalista Pino Grazioli; Cosimo di Livello Alto; l’attore Alan De Luca; Maria Basile Scarpetta, nipote del maestro Scarpetta; il consigliere comunale Carlo Migliaccio; Enzo Rivellini presidente di Napoli Capitale; Maurizio Simeone della Gaiola; Rino Nasti, consigliere municipale; Rosario Visone, coportavoce regionale di Europa Verde.

Mentre hanno aderito: Giulio Adinolfi, Corrado Ardone, Tiziana Beato, Benedetto Casillo, Amedeo Colella, Pappi Corsicato, Sal Da Vinci, Edoardo De Angelis, Maurizio De Giovanni, Angela De Matteo, Massimo De Matteo, Angelo Di Gennaro, Gigi Finizio, Diego Sansone Foja, Gianfranco Gallo, Massimiliano Gallo, Bruno Garofalo, Annalisa Giacci, Lorenzo Gleijeses, Rosanna Iannacone, Marisa Laurito, Amedeo Manzo, Antonella Morea, Gianni Pinto, Mariano Rigillo, Gino Rivieccio, Anna Teresa Rossini (detta Cicci), Eduardo Tartaglia, Valeria Vaiano, Carlo Verna, Ciro Villano, Marco Zurzolo.













