Marilena, il tragico destino: pochi giorni fa era rimasta illesa in un incidente che aveva coinvolto la sua ambulanza. Ieri, invece, la fatale caduta

Era una infermiera del 118 la donna morta in un incidente stradale, ieri pomeriggio, nel Napoletano: ha perso il controllo della sua moto ed è stata travolta da un veicolo in transito.

Secondo quanto scrive in un post sui social l’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, specializzata nel segnalare le aggressioni al personale medico, la donna era in in servizio alla postazione di Marano.

“Il 12 gennaio scorso – si legge nel post – la collega Marilena Romano fu vittima dell’incidente che ha coinvolto l’ambulanza di Marano uscendone illesa. Come associazione ed in rappresentanza di tutti i colleghi ci uniamo al dolore della famiglia”.













