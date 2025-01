LEGA. PRESENTAZIONE DEL NUOVO COORDINAMENTO DELLA CITTÀ DI NAPOLI

123 Visite

Si terrà domani, lunedì 27 gennaio, ore 11:30, presso la Sala Nugnes del Consiglio Comunale in via Verdi 35 a Napoli, la conferenza stampa di presentazione del nuovo Coordinamento cittadino della Lega. Parteciperanno: Enzo Rivellini, Coordinatore Cittadino Lega, i consiglieri comunali Rosaria Borrelli , Domenico Brescia e Bianca D’Angelo, il coordinatore provinciale sen. Gianluca Cantalamessa, i due vice segretari regionali Carmela Rescigno e Severino Nappi, il sottosegretario di Stato Pina Castiello e il segretario regionale on. Gianpiero Zinzi. Si pregano gli organi di stampa di intervenire e dare massima visibilità.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews