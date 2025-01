Incidente in moto: morta Marilena, l’infermiera in servizio all’Asl di Marano

244 Visite

Tragedia nel pomeriggio di sabato lungo la SS7 Quater, dove una infermiera del 118 ha perso la vita in seguito a un incidente stradale. La vittima, Marilena Romano, 31 anni, in servizio presso la postazione di Marano dell’Asl Napoli 2 Nord, era in sella alla sua moto Kawasaki quando, per motivi ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo andando a finire contro il guardrail nei pressi dello svincolo di Varcaturo.













