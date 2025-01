SCARCERATO L’UOMO ACCUSATO, INSIEME ALLA MOGLIE, DI AVER RAPITO LA BIMBA IN CLINICA. SI SAREBBE ACCORTO SOLO A CASA CHE NON ERA SUO FIGLIO

215 Visite

E’ stato scarcerato Moses Omogo Chidiebere, l’uomo accusato, insieme alla moglie, di aver rapito una neonata dalla clinica ‘Sacro Cuore’ di Cosenza. Lo ha deciso il gip, all’esito dell’interrogatorio di garanzia, nel carcere di Cosenza

Sono arrivati in carcere a Cosenza per l’interrogatorio di garanzia e l’udienza di convalida Moses Omogo Chidiebere e Rosa Vespa, di 43 e 51 anni, marito e moglie, lui di origini nigeriane e lei italiana, accusati di aver rapito la neonata di appena un giorno, ritrovata dopo tre ore dalla Polizia. Prima dei coniugi sono entrati nel carcere Sergio Cosmai, dove si è svolta l’udienza di convalida, i loro legali, gli avvocati Gianluca Garritano e Teresa Gallucci. L’accusa nei confronti di Rosa Vespa e Acqua Moses è di sequestro di persona. La dinamica del rapimento è stata ricostruita grazie alle immagini riprese dalle telecamere di sicurezza della clinica. Il gip, all’esito dell’interrogatorio di garanzia, ha disposto la scarcerazione dell’uomo. “Il mio assistito – ha detto il suo difensore, Gianluca Garritano – è stato creduto totalmente perché lui stesso ha ritenuto credibile la gravidanza portata avanti dalla moglie. Ci sono anche delle foto che ritraggono Moses mentre bacia la pancia della moglie”. “Rosa Vespa – ha aggiunto l’avvocato Garritano – aveva un pancione credibile che la faceva sembrare incinta. Ha mostrato al marito anche una lettera di dimissioni dalla clinica”. Moses Omogo Chidiebere ha già lasciato il carcere di Castrovillari, dov’era detenuto.

Gli interrogatori

I coniugi hanno risposto alle domande poste loro dal Gip e dal sostituto procuratore Tridico, senza avvalersi della facoltà di non rispondere. L’interrogatorio è durato circa quattro ore.

Rosa Vespa su molti aspetti non ha saputo dare alcuna spiegazione delle motivazioni del rapimento. Il suo racconto è stato interrotto anche da momenti di pianto in cui la commozione ha preso il sopravvento. Vespa ha detto di non aver pianificato alcun rapimento, ma dal suo racconto è emerso che ha finto una gravidanza per nove mesi. Da qui l’acquisto di indumenti per il bimbo, dei decori, le foto e i post. La donna ha escluso un coinvolgimento di terze persone ed ha precisato che non ha mai voluto farle del male.













