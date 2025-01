Maxi truffa da 127 milioni: sequestro dei negozi “Diva”

130 Visite

Un’operazione congiunta della Guardia di Finanza di Pisa e Napoli ha portato alla luce una colossale frode fiscale che ha coinvolto 51 società e 54 persone fisiche. Al centro dell’indagine, un’organizzazione a delinquere che avrebbe messo in piedi un complesso sistema di false fatture per evadere il fisco e riciclare ingenti somme di denaro.

Tra le società a subire il duro colpo c’è anche “Asia Srl”, la società che gestisce la catena di negozi di calzature “Diva”, con i suoi 17 punti vendita distribuiti tra Napoli, Caserta e Salerno. I locali sono stati sequestrati su disposizione della Procura della Repubblica partenopea, che ha coordinato le indagini.

Gli investigatori hanno svelato un meccanismo ben oliato: le società “cartiere”, ossia imprese create ad hoc e prive di una reale attività economica, emettevano fatture false per operazioni inesistenti nei confronti di aziende operanti nel settore della pelletteria e delle calzature. In questo modo, le imprese “clienti” potevano indebitamente detrarre l’Iva e gonfiare i costi, sottraendo ingenti somme di denaro al fisco.

Ma la truffa non si limitava all’emissione di fatture false. Il denaro ricavato dalle frodi veniva dirottato verso conti correnti in Cina, attraverso una complessa rete di bonifici bancari. In seguito, i proventi illeciti tornavano in Italia sotto forma di contanti, grazie alla collaborazione di complici residenti nel nostro Paese.

Secondo le stime degli inquirenti, l’organizzazione criminale avrebbe evaso tasse per oltre 46 milioni di euro nel triennio 2019-2021. Inoltre, sarebbero stati riciclati oltre 81 milioni di euro, attraverso una serie di operazioni finanziarie finalizzate a nascondere l’origine illecita dei proventi.

Le indagini, avviate nel 2020, hanno consentito di ricostruire nei minimi dettagli l’operato dell’organizzazione criminale. I finanzieri hanno eseguito numerose perquisizioni e sequestri, scoprendo un sistema estremamente sofisticato, che coinvolgeva soggetti residenti in diverse regioni italiane.













