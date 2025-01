MARANO, PIAZZA SPIRITO SANTO E CORSO VITTORIO EMANUELE DISCARICHE A CIELO APERTO. CONDIZIONI PESSIME ANCHE IN ALTRE STRADE. IL COMUNE? DA ANNI TOLLERA GLI INCIVILI

235 Visite

Piazza spirito Santo e corso Vittorio Emanuele, all’altezza della strada chiusa ormai da due anni e passa, sono discariche a cielo aperto, luoghi di sversamento continui di rifiuti. Ma tutta la città è sporca, nonostante la ditta in servizio, Green line, si sia vista riconosciuta dal Comune un aumento del canone mensile, che ora si attesta su oltre 500mila euro.

Segnalazioni, per mancato spazzamento o prelievo, arrivano da tante zone della città. Anche via Parrocchia, nei pressi della chiesa del santo patrono, è spesso in condizioni pessime. Colpa degli incivili, certo, ma contro i quali – ormai da tanti anni – non si fa nulla. Telecamere, multe? Nulla di nulla. Il Comune? “Duorme, Carmè”.













