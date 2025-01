Il Procuratore di Perugia Raffaele Cantone annuncia: “Ho fatto richiesta per essere trasferito a Napoli Nord”

271 Visite

Il noto magistrato Raffaele Cantone ha rilasciato la seguente intervista ai microfoni di Teleclubitalia:

“Ho fatto domanda per essere trasferito a Napoli Nord, ovviamente non dipende da me, c’è un concorso – ha spiegato il Procuratore generale di Perugia durante l’incontro con gli studenti -. Se il Consiglio Superiore riterrà che ho i titoli per venire a Napoli Nord sarei felice perché si tratta della mia città, del mio territorio, di un tribunale che ha tanti problemi malgrado il lavoro dei colleghi, quindi lo farei. Ma se il Consiglio decidesse che non ci sono le condizioni farò altro”.

L’ex capo dell’Anac oggi ha presenziato ad un evento al liceo classico Cirillo di Aversa con tantissimi giovani, improntato sul tema della legalità.













