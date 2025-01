Calvizzano, un murale alla memoria di Giovanbattista Cutolo e iniziative per sensibilizzare i giovani 

140 Visite

Un murale in memoria di Giovanbattista Cutolo, convegni, eventi e incontri per ricordare altre giovani vittime e sensibilizzare gli studenti sui temi della legalità e il contrasto al crimine, con le risorse assegnate a valere sul Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, istituito presso il Ministero dell’Interno, destinato al Comune di Calvizzano, in quanto tempo fa il primo cittadino subì un’aggressione fisica da parte di un cittadino. È questa l’iniziativa promossa dal Sindaco di Calvizzano Giacomo Pirozzi, che da tempo sul proprio territorio, ha deciso di realizzare opere di street art che trasmettono messaggi sociali.

Tempo fa il Sindaco di Calvizzano aveva già ricevuto l’ok da parte di Daniela Di Maggio, madre di Giovanbattista Cutolo, giovane musicista che perse la vita a piazza Municipio dopo che un 16enne con precedenti lo colpì con tre colpi di pistola al termine di una discussione per futili motivi. Oggi con l’approvazione in Giunta del progetto e con la destinazione delle risorse trasferite dal Ministero dell’Interno, si mettono le basi per rendere attuabile il percorso improntato verso la sensibilizzazione dei giovani studenti dell’I.C. Marco Polo di Calvizzano, sui fenomeni del bullismo, microcriminalità e baby gang, avvalendosi anche di professionisti del mondo delle istituzioni, esperti di queste tematiche.

“Come ha più volte denunciato il Procuratore di Napoli Nicola Gratteri è in atto un cambio generazionale nell’ambito della criminalità organizzata e si registra una diminuzione dell’età dei minori che commettono reati, per questo, dobbiamo assolutamente intervenire cercando di invertire la rotta e impedire alle mafie di fare proseliti tra i nostri ragazzi” – afferma il Sindaco di Calvizzano, Giacomo Pirozzi.

“Anche a Calvizzano, così come in altri territori dell’hinterland partenopeo, registriamo la presenza sempre più massiva di baby criminali che si organizzano in gruppi e seminano panico e terrore per le strade e nei luoghi pubblici. In ogni caso le istituzioni hanno preso coscienza di quanto sta avvenendo e, infatti, il Governo Nazionale sta mettendo in campo da tempo – con l’ausilio della Regione Campania, della Prefettura di Napoli, degli altri Enti territoriali e del mondo scolastico – iniziative finalizzate a creare un modello sinergico per offrire maggiori opportunità ai giovani, nel tentativo di sottrarli dalle strade e dalle insidie del mondo criminale. Anche Calvizzano vuole fare la sua parte, lavorando da un lato sul fronte della sensibilizzazione, ma dall’altro realizzando infrastrutture scolastiche, sportive e aggregative.” – prosegue Pirozzi.

“Preciso che il Fondo di 8.700,00 euro che il Comune di Calvizzano ha ottenuto dal Ministero dell’Interno poteva essere destinato per ristorare il sottoscritto in quanto tempo fa sono stato vittima di atti intimidatori da parte di un cittadino, sfociati persino in aggressioni fisiche e verbali. Ho deciso però che fosse più utile destinarli al mio territorio e ai giovani del paese per iniziative di altissimo valore sociale come quelle che organizzeremo prossimamente”, ha così concluso Pirozzi.