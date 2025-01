Campania: De Rosa (FI): Fico? Chi ha fallito si faccia da parte

166 Visite

“Il centrodestra in Campania è pronto, lo sto ribadendo da tempo. Siamo un’unica forza, con idee chiare e soprattutto voglia di rinascita in una regione mortificata dal decennio targato De Luca. Dei mal di pancia contornati da svolazzi e ghirigori del centrosinistra a noi poco interessa. Dobbiamo risollevare la Campania dall’oblio, ce lo chiedono i cittadini ansiosi di voltare pagina. Si voterà in autunno, ma noi stiamo pensando già ad una nuova primavera. Trasporti, sanità, sicurezza, efficienza dei servizi: ai campani questo interessa. Gli antagonisti propongono Roberto Fico, il presidente uscente sappiamo bene cosa pensa dei pentastellati e, anche se ottobre sembra lontano, ad oggi vedo solo tanta polvere sotto al tappeto e sante alleanze. Sono saltati tutti gli schemi e soprattutto i diktat che gli stessi esponenti del Movimento si erano dati, mi riferisco ai due mandati. La politica è fatta di programmazione prima e realizzazione poi. Ci vuole serietà, qui invece si parla e si paventano solo poltrone da sostituire, senza criterio ed organizzazione. La verità è che il centrosinistra ha fallito, non è più credibile agli occhi dei suoi elettori. Forza Italia, invece, continua e continuerà a crescere. Il centrodestra è granitico e coeso. Non abbiamo problemi né di candidati né di poltrone. Chi ha fallito ci lasci governare, faccia ammenda e impari da noi, lo dico senza presunzione”.

Così in una nota il Senatore di Forza Italia Raffaele De Rosa, Capogruppo in Commissione Affari Esteri e Difesa.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews