Giovedì 23 gennaio 2025, alle ore 10:30, presso la Villa Comunale in via Aniello Palumbo, si terrà la cerimonia ufficiale per la posa della prima pietra della nuova biblioteca digitale di Qualiano. Questa struttura, un vero e proprio regalo alla città, rappresenta un’opera all’avanguardia destinata non solo a soddisfare le esigenze culturali e ricreative dei cittadini, ma anche ad attrarre studenti e appassionati di cultura dai paesi limitrofi.

La realizzazione della nuova biblioteca testimonia l’importanza di investire nella cultura come motore di crescita e sviluppo per la comunità. Coltivare la cultura significa offrire strumenti per il progresso, creare spazi di aggregazione e favorire il dialogo tra generazioni, ponendo le basi per un futuro migliore. L’intervento, in continuità con l’amministrazione De Leonardis è stato finanziato coi fondi del PNRR e seguito dall’Assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Onofaro.