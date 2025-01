Calvizzano, il parroco Don Ciro Tufo nominato componente del CTS presso il Ministero della Salute, il Sindaco Pirozzi: “Un orgoglio Calvizzanese”

287 Visite

“Apprendiamo con immensa soddisfazione che il nostro parroco Don Ciro Tufo è stato nominato componente del Comitato tecnico sanitario dal Ministro della Salute nella Sezione del volontariato per la lotta contro l’AIDS. Rappresenterà la Caritas Diocesana di Napoli su proposta del Cardinale Mons. Domenico Battaglia.

Nello specifico si occuperà, di concerto con altri autorevoli esponenti, di: coordinare tutte le misure necessarie al controllo del diffondersi dell’HIV, fornire indicazioni sui messaggi prioritari oggetto delle campagne di informazione istituzionali sulla base della popolazione target, anche alla luce dei dati epidemiologici rilevati dal Centro Operativo Aids (COA) dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), delineare progetti di formazione medica continua, fornire indicazioni sui settori prioritari, sulle modalità di selezione dei progetti e gli approcci terapeutici innovativi, garantire la sorveglianza sui livelli quanti-qualitativi dell’assistenza erogata dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN) alle persone con HIV e monitorare l’accesso omogeneo alla diagnostica e alle terapie in tutte le regioni, rappresentare un punto di riferimento, valutazione e sostegno delle istanze e dei bisogni delle persone sieropositive per HIV, singole o organizzate in Associazione, con particolare riguardo alla salvaguardia dei diritti civili, in specie nell’ambito dell’educazione, assistenza, lavoro e riservatezza.