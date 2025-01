Marano, strisce pedonali. De Stefano: “Ennesima figuraccia del Comune”

324 Visite

Ancora una volta il Comune di Marano di Napoli si rende protagonista di un episodio che lascia cittadini e osservatori basiti. Questo pomeriggio, alle ore 17:30, in via Domenico Mallardo, una delle arterie principali della città, si è assistito a una scena surreale: i lavori per la realizzazione delle strisce blu erano in corso in pieno orario di punta. Il Consigliere Salvatore De Stefano, presente sul luogo, non ha potuto fare a meno di notare l’inadeguatezza della gestione da parte dell’amministrazione comunale. È inaccettabile che un lavoro di tale importanza venga eseguito in un momento così critico per la viabilità cittadina. Non solo si crea un disagio enorme per i cittadini, ma si mette anche a rischio la sicurezza di automobilisti e pedoni. Via Domenico Mallardo è, infatti, una strada cruciale per il traffico di Marano di Napoli, soprattutto nelle ore pomeridiane, quando si intensificano gli spostamenti di studenti, lavoratori e residenti. La scelta di avviare lavori pubblici in un momento tanto delicato ha causato inevitabilmente rallentamenti, code e disagi generalizzati, suscitando proteste da parte degli automobilisti intrappolati nel traffico. Questi interventi andrebbero pianificati con maggiore attenzione, privilegiando fasce orarie meno critiche, magari la notte o durante la mattinata, quando l’afflusso di veicoli è decisamente inferiore.

Tutto ciò, può essere solo un “elogio” per l’assessore Albanese, che dovrebbe occuparsi di tutto ciò.

Consigliere Salvatore De Stefano, INSIEME SI PUÒ”













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews