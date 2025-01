213 Visite

Un altro colpo di mercato in dirittura d’arrivo: Alessio Nepi, l’attaccante attualmente in forza all’Arzignano, è a un passo dal Giugliano.

La dirigenza gialloblu, a caccia di un giocatore importante per rafforzare il reparto offensivo, ha individuato in Nepi il calciatore ideale per gli schemi di Valerio Bertotto. Il via libera? Forse già nel fine settimana o subito dopo.













