SALVAGUARDARE LE BOTTEGHE DEL CORALLO: PAPA (LEGA) PRESENTATA UNA PROPOSTA DI INTERVENTO PER TUTELARE IL PATRIMONIO STORICO E ARTIGIANALE DI NAPOLI

112 Visite

Napoli, 21/01/2025– Le botteghe storiche del corallo, simbolo dell’eccellenza artigianale napoletana, stanno affrontando una crisi drammatica che mette a rischio la sopravvivenza di attività centenarie, come quella di San Martino al Vomero. Di fronte a questa emergenza, è stata presentata una proposta articolata agli organi preposti, con l’obiettivo di tutelare e rilanciare questo patrimonio unico, radicato nella tradizione e nella cultura partenopea.

La proposta prevede azioni concrete e mirate per garantire la salvaguardia delle attività storiche, con un’attenzione particolare alle botteghe del corallo, che rappresentano non solo un’economia locale, ma anche un elemento distintivo dell’identità culturale di Napoli. Tra le misure avanzate figurano:

Istituzione di un Fondo di Sostegno per le Attività Storiche, con contributi a fondo perduto e prestiti agevolati per coprire costi operativi e investimenti;

Semplificazione burocratica attraverso uno sportello unico e deroghe specifiche per agevolare la continuità delle attività storiche;

Incentivi fiscali, come l’esenzione da tributi locali e la riduzione dell’IVA sui prodotti artigianali tradizionali;

Valorizzazione culturale e turistica, mediante l’inserimento delle botteghe del corallo in itinerari tematici e la promozione di iniziative che le trasformino in attrazioni per i visitatori;

Istituzione di un registro comunale delle botteghe storiche, per riconoscere formalmente il loro valore culturale e proteggerle attraverso politiche specifiche.

«Queste botteghe rappresentano un patrimonio inestimabile che non possiamo permetterci di perdere – dichiara il consigliere della V Municipalità–. Il corallo di Napoli è conosciuto in tutto il mondo, e salvaguardare queste attività significa non solo tutelare posti di lavoro e l’economia locale, ma anche preservare una tradizione artigianale che è parte integrante della nostra storia».

La proposta è stata inviata al Comune di Napoli, alla Regione Campania e agli enti competenti, con la richiesta di un intervento rapido e coordinato per rispondere a questa crisi. L’obiettivo è quello di evitare la chiusura di altre botteghe storiche, garantendo il loro rilancio e la loro integrazione nel tessuto turistico e culturale della città.

Così in una nota Emanuele Papa presidente della commissione Trasparenza della V Municipalità.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews