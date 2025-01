Marano-Mugnano, raffica di furti nelle case: ecco dove hanno colpito ieri i malviventi

777 Visite

Raffica di furti, tra Marano e Mugnano. Nella giornata di ieri, dunque, i malviventi hanno colpito in diversi punti del territorio: corso Europa, via San Rocco e Cupa del cane a Marano, e in via Brodolini, nel territorio di Mugnano. Monili, gioielli e contanti, questo il bottino denunciato dai proprietari delle abitazioni finite nel mirino delle bande che, ormai da anni, assaltano i territori a nord di Napoli. Furti in aumento nelle case, come testimoniano anche gli ultimi dati in possesso delle forze dell’ordine.













