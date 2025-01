90 Visite

Non offrire i tuoi dati in sconto – come evitare gli scam online

Il mondo dello shopping online continua a crescere senza sosta.

Non aumentano solo gli sconti e le offerte ma anche le truffe: secondo la Polizia Postale, nel 2024 sono stati segnalati più di 18.000 casi di frode durante gli acquisti sul web, con un incremento del 15% rispetto all’anno precedente.

I danni ammontano a quasi 200 milioni di euro, un dato allarmante che sottolinea l’importanza della consapevolezza dei consumatori per ridurre i rischi. Diamo qualche consiglio utile per effettuare acquisti online in sicurezza, evitando le truffe e tenendo al sicuro i tuoi dati personali.

1. Solo siti affidabili

Per evitare le truffe online bisogna comprare esclusivamente da piattaforme sicure. Verifica sempre che l’URL del sito inizi con “https://”. Inoltre, il simbolo del lucchetto nella barra degli indirizzi non deve mai mancare. Poi, vale la pena dedicare qualche minuto in più per cercare le informazioni di contatto sul sito, come l’indirizzo fisico, la partita IVA e il numero di telefono.

Bisogna prestare molta attenzione soprattutto durante il periodo di saldi o in prossimità di grandi eventi per lo shopping come il Black Friday. Approfittando del picco di domanda, i truffatori cercano di raggirare i consumatori con siti fake, sviluppati a immagine e somiglianza delle piattaforme legittime.

L’analisi di Consumerismo No Profit ha rivelato che un giovane su tre in Italia, di età compresa tra 25 e 34 anni, è caduto vittima di truffe mentre faceva shopping online. Analizza con attenzione la piattaforma di vendita e non farti abbindolare da offerte che sembrano troppo belle per essere vere.

2. Come riconoscere i negozi falsi

Le piattaforme truffaldine spesso utilizzano immagini e simboli dei marketplace più famosi e apprezzati, ma presentano quasi sempre delle sbavature che dovrebbero suonare come campanelli d’allarme:

Totale assenza di recensioni autentiche o presenza di commenti sospetti, tutti positivi, poco dettagliati e generati con l’IA.

Prezzi molto più bassi rispetto alla media di mercato.

Errori grammaticali o traduzioni superficiali delle descrizioni dei prodotti.

Consiglio: prova a cercare il nome del sito insieme a parole chiave come “truffa” o “opinioni” per trovare feedback veri di altri utenti.

3. Non condividere informazioni personali (a meno che non sia strettamente necessario)

Un dettaglio troppo spesso sottovalutato riguarda i dati personali. Fornisci solo le informazioni strettamente necessarie per completare l’acquisto. Diffida dei siti che richiedono dettagli come il codice fiscale, copie dei documenti d’identità o dati bancari senza motivo.

Per una sicurezza in più, effettua gli acquisti con una rete privata virtuale. Questo strumento di cybersecurity potrebbe tornare utile in tanti altri contesti: ad esempio, con una VPN dalla Spagna puoi collegarti in modo sicuro da remoto per lavoro o per effettuare transazioni di home banking.

4. Solo metodi di pagamento sicuri

Per avere una protezione in più da possibili frodi, effettua pagamenti solo con metodi tracciabili come carte di credito o portafogli digitali sicuri (ad esempio PayPal). Questi sistemi offrono spesso una protezione aggiuntiva in caso di contestazioni o altri problemi. In generale, è sempre meglio evitare i bonifici diretti o i pagamenti tramite carte prepagate anonime, difficilmente recuperabili in caso di frodi.

5. Attenzione alle offerte troppo vantaggiose

Le truffe spesso vanno in porto attirando i malcapitati con sconti esagerati. Se dovessi imbatterti in una promozione che offre uno smartphone di ultima generazione al 70% di sconto qualche sospetto dovrebbe venirti. Analizza sempre le offerte con senso critico e metti a confronto i prezzi con quelli di rivenditori affidabili.

6. Aggiornamenti costanti a tutti i dispositivi

Ricordati di aggiornare regolarmente il sistema operativo, il browser e il software antivirus di tutti i tuoi dispositivi per ridurre il possibile impatto di vulnerabilità, malware o tentativi di phishing.

7. Non cliccare su link sospetti

Chiudiamo con un altro consiglio sempre importante: non cliccare su link sospetti e non aprire allegati a meno che tu non sia certo al 100% della loro affidabilità. Controlla attentamente il mittente e diffida di messaggi che ti invitano a fornire dati personali o effettuare pagamenti urgenti.













