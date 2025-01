MARANO, SCOSSONE IN MAGGIORANZA. CATUOGNO LASCIA MARANO RINASCE E SI DICHIARA INDIPENDENTE. IL CONSIGLIERE SI E’ DIMESSO ANCHE DALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE BILANCIO

403 Visite

C’è uno scossone in maggioranza: il consigliere Mimmo Catuogno, eletto due anni fa con la lista Marano Rinasce, quella che sostiene il sindaco Matteo Morra, ha protocollato oggi le sue dimissioni dalla presidenza della commissione Bilancio, ma soprattutto – con un’altra nota – ha lasciato il suddetto gruppo consiliare (Marano Rinasce) ritenendosi “libero da qualsivoglia partito o collocazione politica”. Catuogno non ha chiarito i motivi alla base di questa sua duplice scelta ma, secondo alcuni rumors, tutto sarebbe legato a due eventi. Il primo: gli attacchi ricevuti a mezzo social da alcuni profili fake che sarebbero riconducibili a ben noti politici del territorio; e il timore dell’arrivo di una commissione d’accesso agli atti al Comune, che dovrebbe insediarsi a breve. Sarà lo stesso Catuogno, nei prossimi giorni, a chiarire se le note protocollate sono sintomatiche di un passaggio tra i banchi della minoranza o se, invece, ha solo preso le distanze dal gruppo Marano Rinasce e si appresta ad entrare in altri contesti politici.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews