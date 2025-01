GIUDICE DI PACE MARANO. ASSOCIAZIONE AMICI INSIEME NAPOLI NORD. “GRAVI INADEMPIENZE DEL COMUNE”. LETTERA APERTA A MORRA E AGLI ALTRI SINDACI

313 Visite

Già dal 19 dicembre passato, come riportato da Terranostranews, il Presidente del Tribunale di Napoli Nord ha chiesto al Ministero di Grazie e Giustizia la soppressione degli Uffici Giudiziari maranesi. E’ da tenere presente che MARANO è sempre stata sede pretorile con annesso carcere mandamentale, poi sede distaccata del Tribunale ed infine del Giudice di Pace. E’ quindi impensabile dover rinunciare a questa fetta Istituzionale per un’ immobilità inspiegabile. E’ pur vero che i Comuni del comprensorio, da più di un anno, hanno dato vita ad un convenzione che disciplina i criteri di gestione, ma e’ pur vero anche che, mancando la sede, Marano ha la maggiore responsabilità di questa situazione.

L’attuale sede e’ situata in un’immobile per due terzi di proprietà dei Cavallo ed il restante del Comune di Marano e secondo il Giudice ausiliare Buono non è stato nemmeno raggiunto l’accordo per la ratifica di un contratto tra le parti nonché per le precedenti pendenze economiche e per tutto questo, e altro, ha richiesto la chiusura di tale presidio.

In qualità di Associazione Culturale Amici Insieme -Napoli Nord, chiediamo l’immediate soluzione di tale problematica anche alla luce della richiesta del Ministero della Giustizia di formulare le eventuali controdeduzioni entro e non oltre il 31 gennaio c.a..

Va da sé che il maggiore responsabile di tale situazione è il Comune di Marano.

A tal fine suggeriamo di utilizzare la struttura dell’ex Tribunale in via Nuvoletta come sede del Giudice di Pace così come costruita ed utilizzata nel passato quale Palazzo di Giustizia.

Poiché crediamo molto nelle Istituzioni e nella soluzione del problema abbiamo interpellato il Consigliere Regionale Pasquale Di Fenza che si è reso completamente disponibile e fiducioso ad affrontare questa tematica, “sempre che il Sindaco dimostri un’apertura nei miei confronti e non continui a fare il battitore libero come quasi sempre accaduto fino ad oggi”, dichiara il Consigliere.

Chiediamo pertanto anche agli altri Sindaci del comprensorio di attivarsi nel piu’ breve tempo possibile.

Fiduciosi che tale richiesta sia accolta e sia di utilità a tutta la Comunità siamo certi di una repentina soluzione.

Il Comitato Direttivo

Associazione Amici Insieme -Napoli Nord













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews