Tutto pronto per l’insediamento di Trump, il programma e gli ospiti

Tutto pronto negli Usa per l’Inauguration day. Lunedì comincia ufficialmente, anzi ricomincia, l’era di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti. Come vuole la tradizione, in quella data, al Campidoglio di Washington, si terrà la cerimonia che sancirà la fine del mandato presidenziale di Joe Biden e l’inizio di quello dell’ex tycoon. Proprio nel luogo che veniva preso d’assalto dai suoi sostenitori 4 anni fa.

Secondo quanto si apprende, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà a Washington per la Cerimonia di insediamento.

Che cos’è l’Inauguration Day

L’inaugurazione è la cerimonia formale che segna la fine del mandato di un presidente e l’inizio dell’amministrazione del suo successore. È la parte più importante della transizione di potere tra i leader di governo a Washington. Parte fondamentale della cerimonia prevede che il presidente eletto reciti il giuramento: “Giuro solennemente che eseguirò fedelmente l’ufficio di Presidente degli Stati Uniti e che, al meglio delle mie capacità, preserverò, proteggerò e difenderò la Costituzione degli Stati Uniti”.

Anche se ha vinto le elezioni a novembre, Trump diventa ufficialmente il 47° presidente dal momento in cui pronuncia queste parole. Si tratta del secondo mandato di Trump che, in precedenza è stato il 45° presidente tra il 2017 e il 2021. Anche il suo vice J.D. Vance presterà giuramento e assumerà così formalmente la carica.













