Spaccio, zone rosse, codice della strada: arresti e denunce nei comuni del Napoletano

POGGIOMARINO: Sono un collega sotto copertura, non potete arrestarmi! i carabinieri lo portano in carcere

I carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata hanno impiegato pochi istanti a riconoscere Taibi Laklech, 43enne di origini marocchine. Nel video che il titolare di un centro scommesse di Poggiomarino ha mostrato ai militari, Laklech ha approfittato di una sua distrazione per rubargli il cellulare. Poi si è allontanato.

Il negoziante ha seguito la localizzazione gps del dispositivo e quando ha rintracciato il marocchino, questo l’ha minacciato con un coltello. Poco dopo sono arrivati i carabinieri.

Volto già noto, il 43enne è finito in manette.

Prima, però, anche davanti all’evidenza del video, l’uomo ha confessato di essere un collaboratore esterno dell’Arma, un agente sotto copertura della “sezione omicidi”.

Le manette sono rimaste ai polsi, la copertura è saltata e per il 43enne si sono aperte le porte del carcere di Poggioreale.

GIUGLIANO IN CAMPANIA: Carabinieri arrestano pusher 26enne

I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Pietro Sarnelli, 26enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Sarnelli stava chiacchierando con un altro giovane in via Aviere Mario Pirozzi. Quando ha notato la pattuglia si è allontanato, entrando in una tabaccheria. I militari erano già alle sue spalle e l’hanno visto buttar via in un cestino una bustina di plastica. All’interno 5 dosi di cocaina.

Nelle tasche, il 26enne custodiva anche 950 euro in contante, ritenuto provento illecito.

E’ finito in manette ed è ora in attesa di giudizio.

CASTELLAMMARE: Controlli dei Carabinieri, anche 2 persone allontanate da zona rossa

Controlli a tappeto dei Carabinieri anche a Castellammare di Stabia. 123 i veicoli ispezionati, 231 le persone identificate

Un arresto è stato eseguito per un ordine di carcerazione relativo a un furto aggravato.

Tre le persone denunciate: un 34enne per evasione dalla detenzione domiciliare, un 33enne per resistenza a pubblico ufficiale e un 45enne per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

Due persone sono state allontanate dalla “zona rossa” per disturbo alla quiete pubblica.

Speciali controlli hanno portato a sanzioni per quattro attività commerciali di abbigliamento per occupazione di suolo pubblico con dehors abusivi.

10 le violazioni del Codice della Strada: due contravvenzioni per guida senza patente, una per patente scaduta, quattro per circolazione senza documenti prescritti, due per mancata revisione e una per violazione del divieto di circolazione con targa prova.

4 sono i giovani sanzionati per uso di stupefacenti.

META: Due pusher in manette davanti alla stazione EAV. Arrestati dai Carabinieri

Matteo Caruso e Ciro De Angelis sono finiti in manette per detenzione di droga a fini di spaccio. I carabinieri della stazione di Sorrento li hanno controllati nei pressi della stazione EAV di Meta. Nella loro auto 25 grammi di cocaina e 200 euro in contante ritenuto provento illecito.

In manette, sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa di giudizio.

CARUSO Matteo, nato a Napoli (Na) il 10.11.1984,

DE ANGELIS Ciro, nato a Varese (Va) il 04.06.2004













