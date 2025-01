Tragedia in una clinica: 29enne apre l’ascensore e precipita nel vuoto. E’ gravissimo

277 Visite

Ha aperto la porta di un ascensore ed è precitato nel vuoto. E’ accaduto nella clinica Parioli a Roma, in via Felice Giordano, questa mattina alle 10.25. Il ragazzo, 29 anni, è rimasto gravemente ferito. Sul posto il 118. Secondo quanto di apprende il giovane sarebbe precipitato dal piano terra al piano meno 2. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto il 29enne e lo hanno consegnato alle cure dei sanitari. Subito dopo il ragazzo è stato trasportato all’Umberto I in codice rosso. Da una prima ricostruzione, sembra che l’uomo abbia aperto la porta dell’ascensore al piano terra, ma la cabina non c’era ed è precipitato fino al piano -2. Sul posto polizia, vigili del fuoco e 118. La polizia ha ascoltato dei testimoni per ricostruire l’accaduto e sta proseguendo gli accertamenti per delineare le cause dell’incidente.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews