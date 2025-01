REGIONALI: MILITERNI (FDI), CIRIELLI MIGLIOR CANDIDATO PRESIDENTE POSSIBILE

217 Visite

“Edmondo Cirielli, per esperienza, concretezza, serietà, presenza costante sui territori e capacità di ascolto e dialogo, è il miglior candidato Presidente possibile in Campania”. Lo dichiara il Vice Coordinatore Regionale campano di Fratelli d’Italia, Diego Militerni, per il quale “mai come oggi, peraltro in costanza di un progressivo declino del ‘fenomeno De Luca’, grazie alla sua autorevolezza e allo stretto rapporto con il Governo e la presidente Meloni, Cirielli è l’unico candidato in grado di ridare piena dignità alla Campania e di riscattarla da un decennio di disamministrazione clientelare deluchiana che ha prodotto solo disastri e devastazioni in ogni settore a partire da quelli della Sanità, dell’Ambiente e dei rifiuti, per passare a quello deiTrasporti, e potrei continuare alungo”. Se la Campania ha bisogno di una guida finalmente capace di interpretare le reali necessità del territorio e di rilanciarne il futuro – conclude Militerni -, Cirielli è la risposta”.













