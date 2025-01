Pallanuoto, il Posillipo ospita l’Ortigia alla Scandone. Coach Porzio, ex di turno, suona la carica

143 Visite

COMUNICATO STAMPA POSILLIPO

Seconda partita in 4 giorni per il C.N.Posillipo che affronta domani, nella gara valevole per il tredicesimo ed ultimo turno del girone di andata del Campionato di Serie A1, il C.C.Ortigia.

La gara si disputerà alla Piscina Scandone con inizio fissato alle ore 14,00.

Dopo la splendida vittoria di Palermo, che ha permesso ai rossoverdi di centrare anche la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia, il Posillipo è atteso da una durissima sfida contro un’altra grande del nostro campionato. L’Ortigia infatti, negli ultimi anni, è stata protagonista di ottime stagioni sia in Italia che in campo Europeo. La squadra allenata da Piccardo occupa in questo momento l’ottavo posto in classifica, a 15 punti, tre in meno del Posillipo. L’Ortigia, nell’ultima giornata, ha perso in casa lo scontro diretto con Trieste, dopo due vittorie consecutive.

Il Posillipo occupa invece il settimo posto in classifica e, nell’ultima sfida del girone d’andata, cercherà di migliorare la propria posizione per la griglia della Final Eight di Coppa Italia.

Arbitreranno l’incontro Stefano Pinato ed Alessandro Cavallini , Delegato Fin sarà Giuseppe Sorgente.

Sarà possibile seguire la partita in diretta streaming sulla Pagina Facebook del C.N.Posillipo ed in diretta su TV Luna, Canale 83 del Digitale Terrestre.

Dichiarazione Pino Porzio, Allenatore C.N.Posillipo: “ Posta in palio importante, scontro diretto contro l’Ortigia, avversario di tutto rispetto, squadra abituata a giocare soprattutto negli ultimi anni anche nelle competizioni europee. Acquisita ormai la qualificazione alla Final 8 di Coppa Italia , questi 3 punti in palio diventano importantissimi sia in chiave campionato che per cercare la migliore posizione nella griglia di partenza della Coppa che si svolgerà a Marzo proprio a Napoli. Noi veniamo dalla convincente vittoria di mercoledì a Palermo dove abbiamo difeso molto bene ma ora ci dobbiamo concentrare su questa sfida ravvicinata che presenta molte insidie, sarebbe un gravissimo errore essere appagati dalla gara di mercoledì. Serve un Posillipo, lucido, concentrato, determinato ad affrontare questa sfida con la mentalità giusta. Ogni partita ha la sua storia, contro i siciliani dobbiamo sfoderare una prestazione maiuscola se vogliamo proseguire a scalare la classifica.”

Photo Pierpaolo Capano













