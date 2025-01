Napoli Basket, Dalla Salda: “Prima parte di stagione disastrosa ma ora serve compattezza. Non ci arrendiamo”.

83 Visite

Un’analisi senza mezzi termini quella dell’amministratore delegato del Napoli Basket, Alessandro Dalla Salda, che in un’intervista a La Repubblica ha tracciato un bilancio più che negativo della prima parte di stagione. “Chiudiamo una metà di stagione molto negativa, inutile girarci intorno”, ha ammesso Dalla Salda.

Le difficoltà incontrate dalla squadra sono state molteplici e prolungate nel tempo, tanto da mettere a rischio la stessa permanenza del club in Serie A. Tuttavia, di fronte a una situazione così critica, la società ha deciso di reagire compatta. “Oggi ci stiamo compattando tutti, società, staff, squadra e ambiente perché la Serie A è un patrimonio troppo importante”, ha sottolineato Dalla Salda.

Nonostante i risultati deludenti, l’AD del Napoli Basket non perde le speranze. “Stiamo sistemando tante cose che ci fanno ben sperare per il prosieguo, non vogliamo arrenderci”, ha dichiarato, evidenziando l’impegno del club nel supportare la squadra.

Su cosa si concentrerà il Napoli Basket nella seconda parte della stagione? Dalla Salda indica due direttrici principali: “Difensivamente da un punto di vista tecnico, grazie al lavoro del coach Giorgio Valli; caratterialmente, ci serve la mentalità salvezza: dare un peso diverso a ogni possesso dal primo all’ultimo secondo, lavorando di gruppo e senza egoismi”.













