Giochi, il Tar Campania blocca apertura di una sala di Villaricca: distanza inferiore al limite di 250 metri dai luoghi sensibili

Il Tar della Campania, con un’ordinanza, ha respinto il ricorso di una società che si opponeva alle decisioni del Comune di Villaricca (NA) e del commissariato locale contrarie all’apertura di una sala da gioco. La richiesta di licenza, riporta Agipronews, era stata respinta perché in base alla relazione del Commissariato di Polizia di Giugliano-Villaricca il locale si trova a 210 metri da luoghi sensibili (il provvedimento non specifica quali, ndr), distanza inferiore al limite minimo di 250 metri stabilito dalla legge regionale della Campania contro la ludopatia.

Il Tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso in quanto la società ricorrente si è limitata a “proporre un percorso alternativo – si legge nell’ordinanza – di mt. 772 circa (quindi superiore alla distanza minima)”, senza che la perizia tecnica di parte confutasse la relazione del Commissariato. Non è stata accolta nemmeno l’argomentazione secondo cui il percorso di 210 metri prevede l’attraversamento di un parcheggio e non sarebbe quindi sicuro. “Nel provvedimento impugnato – si legge nel documento – è riportato che il percorso più breve e logicamente percorribile enunciato dal Comune non prevede attraversamenti pedonali” e inoltre “nessuna norma proibisce la circolazione dei pedoni nelle aree di questo tipo”, essendo “necessaria per raggiungere, appunto, le automobili parcheggiate”.

