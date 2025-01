Blitz della Dia contro il clan Mallardo a Giugliano: SOS Impresa esprime forte apprezzamento per l’operazione  

87 Visite

SOS Impresa Rete per la Legalità esprime il più sentito e costante apprezzamento per l’odierna importante operazione condotta dalla Direzione Investigativa Antimafia di Napoli, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia diretta dal dott. Nicola Gratteri, che ha portato all’arresto di sette persone, gravemente indiziate di associazione mafiosa, estorsione, tentata estorsione e trasferimento fraudolento di valori aggravati dalla finalità di agevolare il clan Mallardo di Giugliano in Campania.

Questa operazione dimostra ancora una volta quanto sia efficace il lavoro sinergico delle forze dell’ordine e della magistratura nel contrastare le attività delle organizzazioni criminali. Il clan Mallardo, da anni dominante sul territorio di Giugliano, si era strutturato in modo tale da gestire una “cassa comune” destinata al sostentamento degli affiliati e a operazioni speculative, finanziata principalmente con il ricavato delle estorsioni imposte agli imprenditori locali.

Il ruolo decisivo delle vittime nella lotta al racket

L’operazione appena conclusa rappresenta un esempio chiaro di quanto sia cruciale la collaborazione delle vittime per il successo delle indagini contro il racket. Gli imprenditori che hanno scelto di denunciare hanno fornito elementi fondamentali alle forze dell’ordine per colpire al cuore il sistema estorsivo del clan. SOS Impresa ribadisce che, senza il coraggio e la determinazione di chi decide di dire “no” al pizzo, operazioni come questa sarebbero molto più difficili da realizzare.

In questo contesto, il presidente di SOS Impresa, Luigi Cuomo, ha dichiarato:

“Quest’operazione dimostra che il contrasto al racket nella provincia di Napoli sta intensificandosi in modo significativo, e che lo Stato è presente, forte e pronto a proteggere chi sceglie di ribellarsi alla camorra. Nella zona di Giugliano, così come in altre aree della Campania, stiamo assistendo a un crescente numero di imprenditori che decidono di non subire più passivamente le minacce mafiose, ma di denunciare e affidarsi alle istituzioni. Questo è un segnale incoraggiante che ci sprona a continuare il nostro lavoro di supporto e assistenza alle vittime.”

Un appello alla denuncia e alla solidarietà

SOS Impresa rinnova il proprio appello a tutti gli operatori economici del territorio affinché non restino soli e spaventati di fronte alle richieste estorsive, ma trovino il coraggio di denunciare. L’associazione offre supporto totale e gratuito alle vittime di racket e usura, accompagnandole in ogni fase del percorso, dalla denuncia alla protezione legale, fino all’accesso al Fondo di Solidarietà per le vittime di racket e usura, previsto dalla legge per ottenere il ristoro dei danni subiti.

È solo attraverso un impegno collettivo e costante che si può continuare a spezzare il ciclo di violenza e sopruso imposto dalle mafie. SOS Impresa ribadisce che il coraggio delle vittime, unito al sostegno della società civile e al lavoro delle istituzioni, è la chiave per sradicare definitivamente il fenomeno delle estorsioni mafiose dal nostro territorio.

