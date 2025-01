Terzo mandato: Caldoro, De Luca preferisce teatrino e vittimismo

135 Visite

“De Luca preferisce il teatrino e la politica politicante invece di amministrare”. Così Stefano Caldoro, capo dell’opposizione in Consiglio regionale della Campania sulle dichiarazioni del presidente De Luca. “Critica con singolare vittimismo una decisione ineccepibile, quanto scontata, del Governo – aggiunge Caldoro – della quale è stato lui stesso l’artefice approvando una legge ad personam sul terzo mandato. Così come appare chiaro che sia proprio lui a temere di andare al voto”. “Con questa presidenza – conclude Stefano Caldoro – la Campania è purtroppo diventata la Regione ultima in Italia e in Europa, peggiore per qualità della vita a causa di una totale incapacità di governo”.

