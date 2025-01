Trump condannato per il caso Stormy Daniels. Ma non andrà in carcere e non pagherà una multa

161 Visite

Donald Trump è colpevole, ma non gli è stata comminata una pena. È quanto ha deciso venerdì mattina un giudice di New York chiamato a pronunciarsi sulla vicenda dei pagamenti sottobanco alla star del cinema X Stormy Daniels. È la prima volta che un presidente degli Stati Uniti d’America incappa in una condanna penale.

Trump, che entrerà in funzione il prossimo venti gennaio, è intervenuto in video all’udienza del Tribunale penale di Manhattan denunciando “una vergogna per il sistema”.

Con questa sentenza simbolica il trionfatore delle elezioni dello scorso mese di novembre entrerà alla Casa Bianca all’età di 78 anni con l’etichetta del pregiudicato.

La vicenda

Trump era stato giudicato colpevole il 30 maggio scorso, nel caso dei pagamenti occulti all’attrice di film pornografici Stormy Daniels, di “falsificazione contabile aggravata per nascondere una cospirazione volta a pervertire le elezioni del 2016”. La falsificazione dei documenti aveva come obiettivo quello di nascondere il pagamento di 130’000 dollari a Daniels e ottenere il suo silenzio per evitare uno scandalo durante la campagna presidenziale. La relazione sessuale sarebbe stata portata avanti nel 2006, quando era ancora un magnate dell’immobiliare e dell’intrattenimento e già sposato con la moglie Melania.













