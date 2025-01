Torre del Greco: tenta di rapinare un esercente commerciale. Sorpreso e tratto in arresto

186 Visite

Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 49enne di Torre del Greco per tentata rapina, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, durante i servizi all’uopo predisposti, in corso Avezzana a Torre del Greco hanno notato un uomo che, con il volto travisato da un casco ed uno scaldacollo, stava facendo ingresso in un’attività commerciale; pertanto, insospettiti dall’atteggiamento del soggetto, lo hanno raggiunto sorprendendolo mentre stava tentando di rapinare il commerciante con la minaccia di un coltello. Il prevenuto, alla vista degli operatori, si è dato alla fuga continuando a brandire l’arma anche nei confronti dei poliziotti che, non senza difficoltà, sono riusciti a disarmarlo e a bloccarlo all’esterno del locale commerciale.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews