ACERRA: due minori rapinano un passante, arrestati dopo poche ore insieme ad altre due persone. Indagini lampo dei Carabinieri, sequestrati anche quasi 20 chili di droga

Una rapina compiuta ieri mattina, indagini lampo e 4 persone in manette.

Una sola frase per sintetizzare l’impegno dei carabinieri di Acerra in un caso risolto in pochissimo tempo.

Nel pieno della mattinata di ieri, due giovani rapinano un residente in strada. Gli portano puntano una pistola, gli sottraggono 60 euro, lo colpiscono alla testa col calcio dell’arma e poi fuggono. I militari intervengono, raccolgono la versione della vittima e analizzano le immagini di video-sorveglianza di decine di attività commerciali.

Seguono a ritroso il percorso dei rapinatori fino alla loro abitazione.

Dalla rapina sono passate poche ore.

I carabinieri busseranno alla porta di una casalinga 35enne di Acerra. Con lei il fratello, il figlio di 16 anni e un 17enne.

A perpetrare la rapina i due minori inchiodati dalle telecamere, a finire in manette tutti e 4.

In casa, infatti, i carabinieri troveranno 100 grammi di cocaina, 100 di marijuana e 18 chili di hashish. E ancora materiale per il confezionamento delle dosi e 13 munizioni calibro 12.

16enne e 17enne finiranno nel centro di prima accoglienza per minori, la 35enne e suo fratello di 26 anni nei carceri di Secondigliano e Poggioreale.













