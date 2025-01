QUARTO, VIOLENZE IN CENTRO. VIRALE IL VIDEO DI UN PESTAGGIO, FORSE LEGATO A UNA STORIA DI USURA

206 Visite

Immagini di violenze, di un’aggressione consumatasi nei giorni scorsi, nel comune di Quarto. Il video che vi proponiamo immortala una lite consumatasi in zona centrale del territorio flegreo. Un uomo si rivolge a un’altra persona apostrofandola in malo modo e schiaffeggiandola a più riprese. La vittima perde sangue dal naso. L’aggressore gli intima di riconsegnargli i soldi. L’autore del pestaggio non è stato ancora individuato dalle forze dell’ordine, che starebbero già indagando sul caso. Potrebbe trattarsi di una vicenda legata alla mancata restituzione di un prestito, nata e sfociata in un contesto di usura. Non ci sono, tuttavia, conferma ufficiali. La vicenda è comunque monitorata.













