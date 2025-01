Fuorigrotta: tentano il furto in un’attività commerciale. La Polizia arresta due persone

277 Visite

Nella decorsa notte, la Polizia di Stato ha tratto in arresto due napoletani di 36 e 42 anni, quest’ultimo con precedenti di polizia anche specifici, per tentato furto.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Michelangelo da Caravaggio, hanno notato due soggetti intenti ad armeggiare nei pressi di una saracinesca di un locale commerciale.

Gli operatori sono immediatamente intervenuti ma i predetti, vistisi scoperti, si sono dati alla fuga fino a quando, con non poche difficoltà sono stati raggiunti e bloccati poco distante.

Inoltre, i poliziotti hanno accertato che la saracinesca era stata sollevata e divelta da un lato.

Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante.













