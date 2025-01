583 Visite

Trema ancora la terra ai Campi Flegrei. La scossa è stata registrata con particolare intensità dai rilevatori posizionati all’interno della Solfatara. Sono in corso le misurazioni per stabilire la magnitudo. La localizzazione iniziale è nel golfo di Pozzuoli, nel mare dinanzi a via Napoli a poca distanza da Nisida.













