Caso Todde, il membro del collegio la inchioda: “Incongruenze nella documentazione”

“Abbiamo agito con la massima onestà intellettuale, la massima correttezza e trasparenza”: a dirlo al Corriere della Sera è Tullio Conti, commercialista membro del Collegio regionale di garanzia elettorale, l’organo che ha dichiarato la governatrice sarda Alessandra Todde decaduta da consigliera regionale e quindi da presidente della Regione. La decisione finale, in ogni caso, spetta al consiglio regionale. E Todde ha già detto che farà ricorso. Del collegio fanno parte la presidente Gemma Cucca, che è presidente della Corte d’appello di Cagliari, e sei membri effettivi. Il suo compito è quello di controllare le spese elettorali sostenute dai candidati e di verificare la conformità alla legge e la regolarità delle rendicontazioni che i candidati devono presentare.

“Abbiamo rilevato delle incongruenze nella documentazione della nostra presidente, ma non è il collegio a decidere una eventuale decadenza – spiega ancora Conti -. Noi abbiamo fatto una verifica su tutti, nessuno escluso. E abbiamo operato con scrupolo e trasparenza su tutti”. In ogni caso, nessun dubbio sul lavoro del collegio: “Sono sereno. Ritengo che ci siamo comportati non bene, ma benissimo”. Infine, quando gli viene chiesto se delle anomalie siano state riscontrate solo su Todde, lui risponde: “Noi abbiamo vagliato anche le situazioni relative alle Comunali e chi aveva incongruenze rispetto alle norme di legge ha ricevuto una notifica”.













