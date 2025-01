Acerra, M5s: “Chiesto con forza studio su inquinamento atmosferico”

182 Visite

Dal nostro ingresso in Consiglio Comunale nel 2017, come Movimento 5 Stelle di Acerra, abbiamo sempre chiesto con forza uno studio approfondito sull’inquinamento atmosferico del nostro territorio. Ogni anno, con responsabilità e chiarezza, abbiamo presentato emendamenti al bilancio per finanziare analisi sulle polveri sottili e individuare le fonti di inquinamento. Ogni anno, puntualmente, le amministrazioni Lettieri&Co. li hanno bocciati.

Anche nell’ultimo bilancio abbiamo riproposto la stessa richiesta per tramite del nostro consigliere Francesco Affinito, insieme a un’interpellanza specifica sugli sforamenti atmosferici di fine 2024. Risultato? Bocciati e ignorati.

Oggi i nodi vengono al pettine: Acerra si conferma la città più inquinata della Campania per il 2024. 85 sforamenti dei limiti di PM10, più del doppio rispetto ai 35 consentiti dalla legge. Un dato che racconta di un disastro ambientale che non può più essere taciuto. Noi lo ripetiamo da anni: il disastro ambientale di Acerra non è casuale. È il frutto di scelte politiche sbagliate, di anni di indifferenza verso il nostro territorio, di interessi che non hanno mai tenuto conto della salute dei cittadini.

Non ci siamo mai fermati. La nostra parlamentare Carmela Auriemma ha costantemente lanciato allarmi, presentato interrogazioni, proposto tavoli tecnici con il Ministero della Salute, l’ARPAC, l’ISPRA e i medici ISDE, per affrontare finalmente questo problema. La risposta? Sempre la stessa: un secco no.

Ma noi non ci arrendiamo. Nelle prossime ore, la nostra parlamentare Carmela Auriemma presenterà un’interpellanza urgente ai Ministri dell’Ambiente e della Salute per chiedere risposte e soluzioni immediate. Come Movimento 5 Stelle di Acerra, continueremo a batterci con determinazione in tutte le sedi: comunali, regionali e parlamentari. Collaboreremo con tutte le associazioni locali, perché per noi la salute dei cittadini viene prima di ogni altra cosa.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews