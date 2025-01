Marano e la sporcizia ovunque. Ci scrivono in tanti: “Un disastro politico, amministrativo e di civiltà”

232 Visite

Gentile direttore, le scrivo a nome di numerosi cittadini completamente delusi da questa amministrazione comunale perché e’ assolutamente incapace di gestire e fare funzionare la macchina comunale. Ormai è evidente a tutti che pochi sono quelli che fanno il proprio dovere e che rispettano le regole. Abbiamo un Servizio raccolta rifiuti che non adempie al proprio dovere visto che abbiamo sporcizia dovunque sia nelle strade principali del centro ed ancora di più in periferia. Ma dove sono finiti i netturbini che paghiamo con i nostri soldi visto che versiamo la Tari più cara d Italia? E gli impiegati comunali? E che dire dei controlli in una città dove nessuno rispetta le regole come i cittadini che aversano rifiuti dovunque e non rispettano la differenziata, come gli automobilisti che infrangono continuamente il codice della strada e sostano in seconda e terza fila dovunque trovano un po’ di spazio, come i negozianti che usano marciapiedi ed aiuole come se fossero loro proprietà contribuendo al degrado generale. E ci fermiamo qui anche se ci sono mille altre cose che non funzionano. Si, coloro che ci amministrano stanno dimostrando, senza ombra di dubbio, di essere degli Uscieri INCAPACI.

Grazie per l’attenzione che è sempre disposto ad accordarci.













