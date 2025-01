Marano, l’associazione L.E.G.A.M.E si rinnova e rinnova anche il consiglio direttivo: De Biase presidente

332 Visite

Rinascita dell’Associazione, in memoria del Carabiniere Salvatore

Nuvoletta, L.E.G.A.M.E. per promuovere la legalità e l’eguaglianza e

Incontro con la Comunità

L’Associazione L.E.G.A.M.E., già nata con Amici della Legalità in

memoria del Carabiniere Salvatore Nuvoletta caduto eroicamente

nell’adempimento del proprio dovere, è lieta di annunciare la sua rinascita

e il rinnovamento del proprio Consiglio Direttivo.

L’Associazione L.E.G.A.M.E., che ha come fondamenta la Legalità, la

Giustizia, l’Etica, la Moralità, l’Accoglienza e l’Eguaglianza, si

impegna a proseguire l’opera di Salvatore Nuvoletta, promuovendo valori

fondamentali e costruendo una comunità più giusta e solidale.

Un incontro speciale per la comunità

Per celebrare questa nuova fase e avvicinarsi ai cittadini, l’Associazione

L.E.G.A.M.E. ha organizzato un evento speciale in occasione

dell’Epifania.

Domenica 5 gennaio, dalle ore 17:00 alle 21:30, presso la piazzetta della

Pace (vicino alla sede dell’Associazione), sarà allestito un gazebo dove

grandi e piccini potranno incontrarsi e conoscere più da vicino le attività

dell’Associazione. In particolare, i bambini riceveranno in dono una

piccola calza della Befana, un gesto simbolico per augurare un anno nuovo

ricco di speranza e positività.

Un’occasione per riflettere e condividere

L’evento del 5 gennaio rappresenta un’importante opportunità per

riflettere sui valori che ci uniscono e per costruire insieme un futuro

migliore di Lagalità e Eguaglianza.

Per il Consiglio Direttivo il Presidente Luigi De Biase













