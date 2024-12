Napoli, noleggiano Maserati e si schiantano contro le auto in sosta, Borrelli (AVS): “Tragedia sfiorata”

360 Visite

Domenica sera poco dopo le 23.00 in via Francesco Saverio Correra un forte e improvviso boato ha creato il panico tra i residenti. Secondo i testimoni, che hanno inviato documentazione fotografica al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, un suv Maserati preso a noleggio da un gruppo di ragazzi correndo lungo la discesa di via Francesco Saverio Correra ha impattato sulle auto in sosta ai lati della strada ribaltandosi al centro della carreggiata. Gli occupanti sono riusciti ad uscire dal tettuccio della vettura raccogliendo le loro cose e fuggendo via. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco per liberare la strada.

“L’ennesimo episodio sconcertante che solo per un caso non si è trasformato in tragedia – ha commentato Borrelli – visto che a quell’ora la strada, a ridosso di piazza Dante, è ancora affollata di persone. Prova evidente che contro i criminali della strada c’è tantissimo da fare sia in termini di prevenzione che in termini di sanzioni. Bisogna anche capire chi abbia affidato in mano a dei ragazzi un mezzo di questa cilindrata, se il noleggio sia stato effettuato seguendo le normative vigenti e rispettando tutte le regole relative all’affidamento di mezzi potenti a neopatentati. E’ paradossale anche il fatto che l’auto abbia impattato contro veicoli in sosta selvaggia. Un trionfo di illegalità per il quale c’è bisogno di arginare il fenomeno dei criminali di strada che nel 2024 ha mietuto tante vittime nella nostra città e in tutto il Paese”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews