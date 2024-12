Tangenziale, nuovi svincoli per decongestionare la zona ospedaliera e collegarla con la perimetrale di Melito. L’ambizioso progetto, il sì del governo e il contributo della Regione

290 Visite

Un anello stradale di vasta portata che, nelle intenzioni dei promotori dell’iniziativa, contribuirà a decongestionare il traffico nella zona ospedaliera di Napoli e avrà ripercussioni positive anche per l’area nord. E’ arrivato il via libera, in ambito parlamentare, alla realizzazione di tre nuovi svincoli per la tangenziale. Un progetto ambizioso, da finanziare con un importo di 800 milioni di euro, per collegare la zona ospedaliera con l’asse perimetrale di Scampia, mediante l’attraversamento di via dei Ciliegi e via Nuova Toscanella, nel quartiere Chiaiano. La notizia è stata diramata, nei giorni scorsi, con una nota a firma di Tullio Ferrante e Francesco Silvestro, entrambi parlamentari di Forza Italia: “Napoli e la sua provincia ottengono un grande risultato – si legge nel comunicato dei due esponenti forzisti – Con un nostro ordine del giorno alla manovra, approvato dall’aula della Camera, abbiamo assicurato l’impegno del governo per il reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione dell’asse occidentale che collegherà la zona ospedaliera e alla perimetrale di Scampia”. Un asse viario strategico che, partendo dalla zona occidentale, unirà la zona settentrionale e quella orientale della città consentendo di decongestionare la viabilità dell’intera area ospedaliera di Napoli. Il progetto, nello specifico, prevede la realizzazione di un anello stradale di area vasta (A1 – Asse Mediano – perimetrale di Melito/Scampia – via dei Ciliegi – Occidentale – tangenziale di Napoli) necessario alla diversificazione degli itinerari di penetrazione al comune di Napoli dall’area nord, con la realizzazione di tre nuovi svincoli (via dei Ciliegi, via Nuova Toscanella e Camaldoli) e consequenziale accesso diretto alla zona ospedaliera dai quadranti nord, nord-est e sud-ovest dell’area metropolitana di Napoli.

Sul futuro intervento si è espressa anche la Regione: “Come ente finanzieremo, con un impegno di circa 10 milioni di euro, il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento denominato “Asse Occidentale della Tangenziale di Napoli alla zona Ospedaliera e alla perimetrale di Scampia”. Palazzo Santa Lucia, dunque, stanzierà i fondi necessari al piano di fattibilità tecnico-economico, che è alla base del futuro finanziamento governativo da utilizzare, invece, per la realizzazione del nuovo asse viario. “Un’opera di fondamentale importanza – sottolineano ancora dalla Regione – per la quale c’eravamo, in tempi non sospetti, già candidati al finanziamento, poi naufragato a causa dei tagli attuati dal governo”. Soddisfazione viene espressa, in particolare, dai consiglieri regionali Pasquale Di Fenza e Mario Casillo: “Un grande risultato – affermano in una nota congiunta i due consiglieri a sostegno della giunta De Luca – La Regione ha deciso di finanziare, con 10 milioni di euro, destinati alla Tangenziale di Napoli SPA, il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento “Asse Occidentale della Tangenziale di Napoli alla zona Ospedaliera ed alla perimetrale di Scampia. Da tempo – si legge ancora nella nota – stiamo lavorando per rendere possibile la realizzazione di quest’opera strategica che permetterebbe la risoluzione alle tantissime problematiche di accessibilità all’area ospedaliera, imputabili al traffico e ai continui ingorghi stradali. Si sono susseguiti nel tempo incontri e tavoli di confronto che alla fine hanno prodotto il risultato sperato”.

Fonte Il Mattino













