Napoli, l’arresto del latitante Rullo: il ruolo della superteste

Ha raccontato di aver ascoltato «urla disumane» provenienti dall’edificio in cui abitava. Ha riconosciuto volti e scandito nomi. La sua testimonianza ora è agli atti nel corso dell’inchiesta culminata nel blitz messo a segno pochi giorni prima di Natale, un’operazione di polizia culminata nella cattura del latitante Nicola Rullo. È una testimonianza preziosa quella fornita da una donna, che ha trovato la forza di raccontare circostanze legate a un episodio di violenza accaduto lo scorso settembre in zona Poggioreale. In sintesi, la superteste ha rafforzato le indagini che hanno consentito la cattura di Nicola Rullo, capoclan della Alleanza di Secondigliano.

Una voce decisiva, perché ha consentito anche di valorizzare gli altri elementi raccolti in questi mesi dalla Dda di Napoli. Agli atti anche la denuncia sporta dalle due parti offese, i due uomini (padre e figlio) costretti a subire sevizie a titolo estorsivo. Una vicenda che risale allo scorso settembre, quando il gruppo che fa capo a Rullo sequestra un giovane sedicente imprenditore, per ottenere la restituzione di 360mila euro, soldi che rientravano in una precedente vicenda legata alla compravendita di auto di lusso. In mancanza dei soldi, è scattata la punizione.

Fonte Il Mattino













