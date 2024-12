Sondaggio Mentana dopo la sentenza Open Arms: chi sale e chi scende

143 Visite

Le intenzioni di voto degli italiani premiano la Lega. Nella settimana che ha visto il ministro dei Trasporti a processo, e poi assolto, per il caso Open Arms, il Carroccio cresce dello 0,4 per cento. Un segno positivo che porta i leghisti a raggiungere l’8,8 per cento. In ogni caso – è il sondaggio di Swg realizzato per Enrico Mentana – il primo posto rimane a Fratelli d’Italia.

Giorgia Meloni, in data 23 dicembre, passa dal 29,3 al 29,1 per cento della scorsa settimana. Segue il Partito democratico al 22,2 per cento. I dem rimangono stabili, non crescono e non calano in sette giorni. E ancora: +0,3 per cento per il Movimento 5 Stelle. I grillini raggiungono l’11,5 per cento. Alle spalle Forza Italia. Gli azzurri di Antonio Tajani si piazzano al 9,1 per cento. Al 16 di dicembre erano al 9,4.

Quinto posto, appunto, per la Lega. Seguita da Verdi e Sinistra italiana. L’alleanza di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli segna un -0,2 per cento (dal 6,9 al 6,7). Tra i partiti minori Azione, Italia Viva e +Europa. Il primo ottiene il 3,2 (+0,1 per cento), il secondo il 2,7 (+0,2) e il terzo il 1,9 (-0,1). La rilevazione diffusa durante il Tg La7 è un vero e proprio colpaccio per Matteo Salvini che dà lezione alla sinistra. E non solo nell’Aula di tribunale.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews