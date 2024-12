Capodichino: finlandese destinatario di mandato di arresto europeo. Arrestato dalla Polizia di Stato

166 Visite

Nel pomeriggio di ieri, personale della Polizia di Stato ha proceduto all’arresto provvisorio ai fini di consegna di un 45enne finlandese poiché destinatario di un mandato di arresto europeo, emesso dalle autorità svedesi, per i reati di rapimento, restrizione illegale e sequestro di ostaggio.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in un albergo di Capodichino a seguito di una segnalazione pervenuta dal personale della struttura poiché un soggetto non voleva fornire i documenti di identità per la registrazione.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti, hanno notato che il soggetto in questione era riuscito a darsi alla fuga attraverso una finestra; in quel momento, i poliziotti hanno contattato la Sala Operativa che ha diramato la nota di ricerca; difatti, pochi istanti dopo, grazie alle descrizioni fornite, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno rintracciato e bloccato il prevenuto in viale Fulco Ruffo di Calabria.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, gli operatori hanno accertato che nei suoi confronti pendeva il provvedimento sopra citato; per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.













