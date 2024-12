Manfredi e lo stadio “Maradona”: il prezzo lo fa l’Agenzia delle Entrate

“Ho già parlato con De Laurentiis dell’ipotesi di un suo acquisto dello stadio Maradona, per farlo serve però una valutazione dell’Agenzia delle Entrate per il prezzo”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi che ha risposto all’intenzione, più volte espressa pubblicamente dal presidente del Napoli, di acquisto dello stadio “Maradona” da parte del club azzurro.

“L’acquisto – ha detto Manfredi – è possibile ma ci vuole però una valutazione dell’Agenzia delle entrate, come si sta facendo a Milano. Al momento io non ho chiesto all’Agenzia delle Entrate una valutazione, perché non ho formalmente un proponente dell’acquisto. La valutazione, ricordo, non è solo sullo stadio ma anche sulle aree intorno all’impianto. Comunque la cifra richiesta dall’Agenzia delle Entrate diventa reale solo se c’è richiesta ufficiale di De Laurentiis”.