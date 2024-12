Manovra, via libera alla Camera: ecco tutte le misure. Dalle pensioni alle tasse

Questa legge di Bilancio introduce una novità senza precedenti: una sovracopertura nelle previsioni di spesa per il 2025 e il 2026, pari a circa 100 milioni di euro all’anno. L’innovazione garantisce il rispetto delle scadenze prefissate. Questo il contenuto del testo. Dal taglio delle tasse in busta paga per oltre 14 milioni di lavoratori all’Ires premiale per le imprese, dal bonus bebé al bonus elettrodomestici: la manovra è di circa 28 miliardi. “Migliorato il supporto a imprese e lavoro con le modifiche a transizione 5.0 e al Fondo di garanzia per le PMI, il piano casa per i lavoratori e altri interventi per automotive, elettrodomestici e moda”. È soddisfatto il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso per le nuove disposizioni che vanno a incrementare il sostegno all’Italia produttiva.

TAGLIO TASSE LAVORO E SEMPLIFICAZIONE IRPEF. La manovra rende strutturali il taglio del cuneo fiscale per i redditi fino a 40mila euro, in totale interessando 14,3 milioni di lavoratori; e il passaggio a tre aliquote dell’Irpef accorpando i primi due scaglioni. Interventi questi che pesano per circa 18 miliardi, rappresentando 2/3 dell’intero provvedimento.

SPENDING REVIEW. Con l’Italia sotto procedura Ue per deficit eccessivo, la manovra è condizionata dagli impegni presi con Bruxelles con il piano strutturale di bilancio. Da qui la necessità di finanziare le spese senza ricorrere alla leva del disavanzo. Ma varando una spending review da circa 3 miliardi e chiedendo un contributo a banche e assicurazioni (oltre 3,4 miliardi) per le coperture della misure.

SOSTEGNO FAMIGLIE E BONUS NASCITE MILLE EURO. Nel 2025 sono confermate e potenziate le misure sui congedi parentali. Introdotta anche una ‘Carta per i nuovi nati’ che riconosce 1.000 euro ai genitori con Isee entro i 40mila euro e rafforza il bonus asili nido. Inoltre tra le misure sociale, si rifinanzia per il 2025 la carta ‘Dedicata a te’. Nel computo delle detrazioni si terrà conto del numero dei familiari a carico: più numerosi sono i componenti della famiglia, maggiori sono gli spazi per le detrazioni fiscali.

LAVORO E IMPRESE. In particolare nel Mezzogiorno si confermano gli incentivi finalizzati all’occupazione dei giovani e delle donne: che saranno riconosciuti anche ai rapporti di lavoro attivati nel biennio 2026-2027. Si confermano, inoltre, la decontribuzione in favore delle imprese della Zes e gli incentivi all’autoimpiego nei settori del digitale e del green. Confermati i fringe benefit per tutti gli aventi diritto: gli importi vengono maggiorati per i nuovi assunti che accettano di trasferire la residenza di oltre 100 chilometri. Tra le misure fiscali si conferma, anche per il triennio 2025-2027, la tassazione agevolata al 5% dei premi di produttività. Con gli emendamenti approvati si introduce l’Ires premiale al 5% per le imprese che investono e assumono.

PENSIONI. Sono confermate le misure della legge di bilancio 2024 e sono potenziate quelle destinate ai lavoratori pubblici e privati che, pur in età pensionabile, mantengono l’impiego. Con le modifiche è stata introdotta la possibilità di un anticipo pensionistico a 64 anni cumulando la previdenza obbligatoria e quella complementare. Confermate Opzione donna e Ape social.