Marano, blitz dell’ispettorato del lavoro in un noto bar: sanzioni per 13mila euro

Controlli da parte dell’ispettorato del lavoro in un noto bar di via Merolla, a due passi dal municipio. Il nucleo dei carabinieri dell’ispettorato del lavoro ha denunciato, in stato di libertà, alla competente autorità giudiziaria, il titolare dell’esercizio commerciale ai sensi degli articoli 18 comma 1 lettera G (omessa visita medica dei lavoratori) e ai sensi dell’articolo 37 comma 1 D.lgs 81/2008 (omessa formazione dei lavoratori), elevando a suo carico sanzioni per un totale di 13mila euro.













