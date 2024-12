Le opposizioni in Regione Campania: No sprechi, soldi alla sanità sono mance elettorali

71 Visite

“Il centrodestra in Consiglio regionale della Campania ha presentato un emendamento per cancellare le prebende che De Luca e i suoi intendono distribuire con la legge di bilancio 2025”. Lo hanno reso noto, in un comunicato congiunto, la consigliera indipendente Muscara’, i componenti dei gruppi Lega, FdI e FI in Consiglio regionale, ed il Capo della Opposizione, Stefano Caldoro.

“E’ vergognoso, carte alla mano, che questa maggioranza, in spregio a tutte le emergenze che la Campania vive, intenda finanziare soltanto iniziative senza alcuna logica e criterio. Il centrodestra unito dice ‘no’ a questa modalita’ e lancia una controproposta: i 12 milioni di euro vengano destinati tutti alla sanita’ campana, vittima di una gestione clientelare e fallimentare che ha trasformato in elemosina un diritto costituzionale”.















